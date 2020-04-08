В столице с четверга начнут отключать горячую воду, - КГГА

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев

В ведомстве подчеркнули, что отключения плановые

С 9 апреля в Киеве начнется плановое отключение горячей воды. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, пишет "РБК-Украина.

"Мы с завтрашнего дня начинаем гидравлические испытания. Начинаем тестировать оборудование, которое в наличии Киевтеплоэнерго, и такая работа будет продолжаться. Мы нарабатываем предложения, чтобы уменьшить время, когда в дома не поставляется горячая вода. Мы будем обращаться в Кабмин для внесения изменений в профильное законодательство", - рассказал Пантелеев.

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Напомним, в Киеве во время карантина из-за коронавирусной инфекции произошел обвал платежей за услуги ЖКХ: уровень оплаты не достигает 80%.