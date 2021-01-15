live
Новости » Киев Читати новину українською

В столице на взятке задержали начальника управления "Киевтранспарксервис"

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Начальник управления "Киевтранспарксервис" требовал от столичного бизнесмена 2 тыс. долларов США за размещение зарядных устройств для электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Чиновник требовал от представителя ФЛП предоставить ему 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в подписании договора о размещении на парковках города Киева зарядных устройств для электромобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник был задержан во время получения взятки. 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Новости по теме: В Николаевской области на получении взяток поймали руководство исправительной колонии

Напомним, ранее на взятке в 5 тысяч долларов разоблачен военный прокурор Запорожского гарнизона: мужчина требовал неправомерную выгоду от военнослужащего за закрытие уголовного производства.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Александр Усик может расторгнуть контракт с Хирном, если не выйдет в ринг против Джошуа Я не собираюсь с ним драться: Поветкин прокомментировал возможный бой с Усиком Топ-10 лучших боксеров мира: Усик и Ломаченко опустились в рейтинге Украинский боксер Усик попал в десятку лучших в мире в супертяжелом весе
Loading...

программы канала ZIK

Вакцинация. Тарифный беспредел. События в США | Мы все - украинцы | 14.01.21
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Скандальные тарифы. Черный список США.
Реальная цена на газ. Импичмент Трампу. Локдаун в Украине | Детали дня | 14.01.21
Тарифный вопрос: Уменьшат ли цену на газ? Уменьшить количество министров | Ток-шоу