В столице на взятке задержали начальника управления "Киевтранспарксервис"

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Начальник управления "Киевтранспарксервис" требовал от столичного бизнесмена 2 тыс. долларов США за размещение зарядных устройств для электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Чиновник требовал от представителя ФЛП предоставить ему 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в подписании договора о размещении на парковках города Киева зарядных устройств для электромобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник был задержан во время получения взятки.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Напомним, ранее на взятке в 5 тысяч долларов разоблачен военный прокурор Запорожского гарнизона: мужчина требовал неправомерную выгоду от военнослужащего за закрытие уголовного производства.