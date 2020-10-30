В столице на семи участках ограничат скорость до апреля. Список
Ограничение продлится до 1 апреля 2021 года
С 1 ноября по 1 апреля 2021 года в Киеве на семи участках улиц ограничат скорость до 50 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
В администрации пояснили, что ограничения вводятся с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге. Коммунальщики демонтируют знаки, которые регулировали скорость движения в весенне-летний период.
В частности, скорость будет ограничена на таких участках:
- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
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Напомним, ранее появилась информация, что на Майдане Независимости, в центре Киева, водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих - известно о двух жертвах аварии.