В столице маршрутка с пассажирами вспыхнула на ходу. Видео

Маршрутка Фото из открытых источников

Пострадавших в результате пожара нет

В Киеве на улице Семьи Кульженко, во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. Об этом пишет "Киев.Оперативный".

Отмечается, что неравнодушные водители, которые ехали мимо бросились со своими огнетушителями на помощь. Ни место инцидента также прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.

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Напомним, недавно в Киеве водитель маршрутки выбросил из салона девушку, за то что та заплатила за проезд монетами. Инцидент произошел в маршрутке №511 на Позняках. Очевидцы рассказывают, что девушка заплатила за проезд монетами, однако водитель отказался их принимать и начал требовать, чтобы ему заплатили бумажными купюрами.