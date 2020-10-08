live
Новости » Киев Читати новину українською

В столице маршрутка с пассажирами вспыхнула на ходу. Видео

Маршрутка Фото из открытых источников

Пострадавших в результате пожара нет

В Киеве на улице Семьи Кульженко, во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. Об этом пишет "Киев.Оперативный".

Отмечается, что неравнодушные водители, которые ехали мимо бросились со своими огнетушителями на помощь. Ни место инцидента также прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.

Новости по теме: В столице водитель маршрутки зажал пенсионерку дверью и протащил по асфальту. Видео

Напомним, недавно в Киеве водитель маршрутки выбросил из салона девушку, за то что та заплатила за проезд монетами. Инцидент произошел в маршрутке №511 на Позняках. Очевидцы рассказывают, что девушка заплатила за проезд монетами, однако водитель отказался их принимать и начал требовать, чтобы ему заплатили бумажными купюрами.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Под Киевом солдат-срочник умер после издевательств сослуживца В США от рака скончался один из выдающихся гитаристов Эдди Ван Хален В Киеве действия стоматолога привели к смерти пациента: Полиция сообщила о подозрении В Тернополе нашли убитой заместителя директора местной школы
Loading...

программы канала ZIK

Мир на Донбассе. Саммит Украина-ЕС. Аудит Нафтогаза и увольнение Абромавичуса І Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Коронавирус в Украине. Саммит Украина - ЕС. Языковой вопрос в стране | Детали дня | 07.10.20
В ожидании вакцины. Предвыборные манипуляции. Транша не будет? | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу