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В "Слуге народа" рассказали, когда будут обнародованы результаты праймериз на должность мэра Киева

my.ua

Все желающие примут участие в праймериз от "Слуги народа"

Результаты праймериз среди кандидатов от партии "Слуга народа" на пост мэра Киева станут известны в конце июня или в июле.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуги народа") Роксолана Пидласа.

"У нас в целом такой подход, что все желающие примут участие в праймериз от "Слуги народа". Результаты этих праймериз будут известны  в конце июня или в июле. К вниманию будет браться, мы об этом неоднократно говорили, мнение фракции, в частности, депутатов-мажоритарщиков от Киева, их у нас 13, и это достаточно много, даже в рамках нашей крупной фракции. Также будет браться во внимание мнение партии и, соответственно, окончательное решение будет за презентом, как за лидером политической силы", – заявила Роксолана Пидласа.

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Вместе с тем она добавила, что "Слуга народа" хочет выдвинуть на выборы мэра столицы не просто хорошего человека, а человека, который может выиграть у действующего главы города Виталия Кличко.

"А он сейчас, будем откровенны, занимает лидерские позиции в рейтинге относительно выборов мэра Киева", – прокомментировала нардеп.

Напомним, ранее Роксолана Пидласа рассказала, что для отбора кандидатов на местные выборы партия "Слуга народа" будет использовать два подхода – будут привлекаться новые лица и старые политики с хорошей репутацией.

Также добавим, что народный депутат Александр Дубинский заявил, что праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского головы Киева будут проходить в четыре этапа.

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