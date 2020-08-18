В "Слуге народа" опровергли "сотрудничество" с другими политическими силами по Киевской области
По словам нардепа, любые слухи о "договоренностях" - являются злословием
Партия "Слуга народа" не сотрудничает ни с одной политической силой при подготовке к местным выборам в Киевской области. Об этом заявил народный депутат от СН Александр Дубинский в Facebook.
"Партия “Слуга народа” и я, как политический куратор Киевской области - не сотрудничаем ни с одной политической силой, не предоставляем никому места в списках, и не договариваемся о поддержке тех или иных кандидатов", - написал Дубинский.
По словам нардепа, любые слухи, заявления, намеки или любого другого рода комментарии о "договоренностях" - являются либо злословием, либо домыслами, либо мошенничеством.
Напомним, ранее на Закарпатье партия "Слуга народа" разместила рекламные борды с ошибкой. В лозунге партии, который размещен на борде, говорится: “С теми кто хочет построить лучшее Закарпатье, Украину!”.
Согласно действующим правилам, перед словом "кто" должна быть запятая, потому что это сложноподчиненное предложение.