В "Слуге народа" опровергли "сотрудничество" с другими политическими силами по Киевской области

Александ Дубинский Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам нардепа, любые слухи о "договоренностях" - являются злословием

Партия "Слуга народа" не сотрудничает ни с одной политической силой при подготовке к местным выборам в Киевской области. Об этом заявил народный депутат от СН Александр Дубинский в Facebook.

"Партия “Слуга народа” и я, как политический куратор Киевской области - не сотрудничаем ни с одной политической силой, не предоставляем никому места в списках, и не договариваемся о поддержке тех или иных кандидатов", - написал Дубинский.

По словам нардепа, любые слухи, заявления, намеки или любого другого рода комментарии о "договоренностях" - являются либо злословием, либо домыслами, либо мошенничеством.

Напомним, ранее на Закарпатье партия "Слуга народа" разместила рекламные борды с ошибкой. В лозунге партии, который размещен на борде, говорится: “С теми кто хочет построить лучшее Закарпатье, Украину!”.

Согласно действующим правилам, перед словом "кто" должна быть запятая, потому что это сложноподчиненное предложение.