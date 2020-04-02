В СБУ объяснили причину обысков в лаборатории Пальчевского

Андрей Пальчевский Фото из открытых источников

В ведомстве утверждают, что следственные действия прошли на основе судебного постановления

Служба безопасности Украины провела обыски в лаборатории "ЕВРОЛАБ", владельцем которой является Андрей Пальчевский, из-за намеренного неуведомления соответствующих государственных органов о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных людей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"СБ Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "ЕВРОЛАБ" действий, которые направлены на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски состоялись на основе судебного постановления от 1 апреля 2020 года. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация.

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Напомним, ранее бизнесмен Андрей Пальчевский сообщил, что спецслужащие пришли с обысками в его лабораторию. Их обвинения он считает необоснованными, а сами следственные действия - давлением.