В одной из больниц Киева закончились места для больных COVID-19

Киевская городская больница №6 Фото из открытых источников

В больнице планируют сделать ПЦР-лабораторию

В столичной больнице №6 заполнены все места для больных на коронавирус. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Столичный голова напомнил, что киевская городская больница №6 одна из опорных больниц, где принимают больных COVID-19 с марта этого года.

"В прошлом месяце на базе медучреждения развернули четыре инфекционных отделения общим количеством 200 коек. В том числе 12 коек интенсивной терапии. Создали 14 бригад медперсонала для работы в этих отделениях. На сегодня в больнице № 6 все кровати для больных на коронавирус – заполнены", - сообщил Кличко.

По его словам, на базе больницы №6 сейчас планируется оборудовать новую лабораторию, где будут делать ПЦР-тесты.

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Напомним, по состоянию на утро 16 октября в Украине лабораторно подтверждено 287 231 случай коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 5992 случая заражения, 2269 пациентов выздоровело, а 106 человек умерло.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 29 412 случаев, Харьковская область – 27 457 и Львовская область – 24 171.