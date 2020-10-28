В одном из районов Киевской области зафиксировали массовые фальсификации во время выборов и подсчета голосов

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В частности, правоохранители обнаружили автобусы с людьми, которые принимали участие в "каруселях"

Правоохранители зафиксировали массовые фальсификации во время выборов и подсчета голосов на территории бывшего Васильковского района Киевской области. По это сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, на протяжении всей предвыборной кампании, а также в день голосования и во время подсчета результатов выборов, в полицию поступило большое количество сообщений о вероятных нарушениях, однако больше всего нарушений было задокументировано именно в Васильковском районе.

В общем, в Василькове по фактам нарушений избирательного законодательства правоохранители задержали 10 человек и открыли 15 уголовных производств. В частности, в день голосования полицейские остановили автобусы с пассажирами, которые принимали участие в так называемых "каруселях", голосуя за одного из кандидатов на главу Васильковской ОТГ.

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Кроме этого, были задержаны лица, организовавшие подкуп избирателей, а также установлены злоумышленники, причастные к фальсификации избирательной документации.

Четырем гражданам за организацию подкупа сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса. Максимальное наказание, грозящее этим лицам - лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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Двум лицам следователи полиции сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УКУ.

Как отмечается, еще один чрезвычайный случай произошел на одном из участков района, где неизвестные с целью срыва выборов, отключили электроснабжение. Несмотря на трудности, участок был оперативно обеспечен генератором.

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Напомним, ранее в ЦИК заявил, что в Украине 99,4% избирательных участков завершили подсчет голосов избирателей, составили протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.