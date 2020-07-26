В общежитии КПИ – вспышка COVID-19: Заразились более полусотни курсантов

Курсанты Института спецсвязи КПИ foto.kpi.ua

Всего в общежитии проживают 152 курсанта

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского зафиксировали вспышку коронавирусной болезни: COVID-19 подтвердили минимум в 52 курсантов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, первые четыре случая были выявлены в период с 22 до 24 июля. После чего в заведении начали тестирование других курсантов.

"За вчера (25 июля - ред.) в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них на сегодня — 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", — отметил исполняющий обязанности директора "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины" Сергей Чумак.

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По его словам, в общежитии в общем проживают 152 курсанта. В связи со вспышкой в помещении начали проведение дезинфекции. Сообщается, что все остальные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Кроме этого, для предотвращения распространения инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции инфицированных.

Напомним, перед этим вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. На тот момент болезнь подтвердили у 5 иностранных студентов.