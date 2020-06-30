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В некоторых районах Киева из-за ремонта будет отсутствует водоснабжение. Список адресов

Фото из открытых источников

Водоснабжение будет временно приостановлено из-за ремонтных работ

В среду, 1 июля, на некоторых улицах столицы будет отключено водоснабжение из-за проведения плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала". 

Как отмечается, водоснабжение будет отсутствовать  по следующим адресам:

  • 1 июля с 9.30 до 2 июля 8:00 - вул. Ревуцкого, 40, 42в;  пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а;
  • 1 июля с 9.00 до 19.00 - вул. Кирилловская, 99;
  • 1 июля с 10.00 до 21.00 - вул. Предславинская, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а; ул. Лабораторная, 8; ул. Большая Васильковская, 89, 91, 95, 97, 101. 

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Коммунальщики просят извинения за временные неудобства и напоминают потребителям заранее запастись водой.

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Напомним, столичная власть планирует отсрочить введение единого электронного билета, чтобы предоставить правительству возможность разработать изменения для законодательного урегулирования проезда льготников.

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