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В МВД обнародовали фото мужчины, который угрожает взорвать отделение банка в центре Киева

Вероятный подозреваемый в захвате отделения банка в центре Киева. Антон Геращенко / Facebook

Предварительно, человеком, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал фото мужчины, который угрожает взорвать отделение банка в центре Киева.

Как он отметил в Facebook, вероятно идет речь о гражданине Узбекистана - Каримове Сухробе Рахмановиче, 25.03.1988 г. р.

"Судя по его социальным сетям - это психически неуравновешенный человек.  Мы пока не знаем, насколько серьезные его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - подчеркнул Геращенко.

По его словам, сейчас на месте происшествия создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг".

Ранее сообщалось, что полицейские работают в рамках спецоперации "Гром".

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Напомним, сегодня после обеда мужчина ворвался в отделение банка в центре Киева и угрожал взорвать его. Сейчас в заложниках у злоумышленника находится один - работница банка. Других людей эвакуировали.

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