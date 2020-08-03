В МВД обнародовали фото мужчины, который угрожает взорвать отделение банка в центре Киева
Предварительно, человеком, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал фото мужчины, который угрожает взорвать отделение банка в центре Киева.
Как он отметил в Facebook, вероятно идет речь о гражданине Узбекистана - Каримове Сухробе Рахмановиче, 25.03.1988 г. р.
"Судя по его социальным сетям - это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезные его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - подчеркнул Геращенко.
По его словам, сейчас на месте происшествия создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг".
Ранее сообщалось, что полицейские работают в рамках спецоперации "Гром".
Напомним, сегодня после обеда мужчина ворвался в отделение банка в центре Киева и угрожал взорвать его. Сейчас в заложниках у злоумышленника находится один - работница банка. Других людей эвакуировали.