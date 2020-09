В метро Киева ученые нашли геном чумной палочки и неизвестные науке микроорганизмы

Исследование MetaSUB в Киевском метрополитене MetaSUB

Геном чумной палочки нашли на станции метро "Контрактовая площадь"

В рамках международного проекта MetaSUB (Metagenomics and Metadesign of Subways and Urban Biomes, в переводе Метагеномика и метадизайн метро и городских биомов) ученые исследовали метро Киева, где нашли неизвестные науке микроорганизмы, передает "Громадське".

Согласно сообщению, вместе с Киевом участие в проекте принимают более полусотни городов. В тех населенных пунктах, где нет метрополитена, ученые исследуют наземный транспорт: трамваи, электрички и тому подобное.

Уже четыре года подряд на разных континентах участники проекта 21 июня заходят в наземный транспорт или спускаются в метро и ватными палочками собирают образцы биоматериалов с сидений, лавок, стен, перил эскалаторов и других поверхностей. Взятые в разных странах образцы поступают в Нью-Йорк, где в них ищут гены бактерий и вирусов.

Что касается "микробного населения" станций киевского метро, ​​то от 10% до 80% геномов во взятых с разных поверхностей образцах оказались микроорганизмами, которые не удается идентифицировать по базам данных.



Однако некоторые микроорганизмы идентифицировать удалось. Например, на станции метро "Контрактовая площадь" нашли геном чумной палочки. Такая же "водится" в наземном транспорте Новой Зеландии и Нигерии.

