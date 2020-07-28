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В Лукьяновском СИЗО обнаружили коронавирус

Лукьяновское СИЗО Главком

Коронавирус COVID-19 обнаружили у одного заключенного и одного сотрудника

В Киеве в Лукьяновском следственном изоляторе зафиксировали два случая коронавирусной инфекции. Об этом ТСН сообщили в Офисе Омбудсмена.

"Мы получили официальную информацию от государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" о том, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. У них положительные результаты теста на коронавирус", - отметили в Офисе Омбудсмена.

Там также добавили, что сейчас у всех контактных лиц взяли тесты на COVID-19, однако результатов еще нет.

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Ранее сообщалось, что прокуратура Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами Лукьяновского СИЗО санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

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