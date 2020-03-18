В Киевской ОГА обещают решить вопрос проезда медиков к месту работы

Володин пообещал, что вопрос будет решен в ближайшее время

Киевская ОГА обратилась к руководителям РГА и горисполкомов с просьбой об обеспечении транспортом медицинских работников для того, чтобы они могли добраться на работу. Об этом во время брифинга о введении чрезвычайной ситуации Киевской области, который транслировал телеканал ZIK, заявил и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

"В целом у нас пригородное сообщение, которое занимается регулярными и нерегулярными рейсами, сейчас полностью запрещено, кроме случаев, когда это связано с доставкой сотрудников до их рабочих мест.

Учитывая это, нами было подготовлено соответствующее обращение к руководителям РГА, к горисполкомам об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников для того, чтобы они могли добраться на работу. Если говорить по-человечески, чтобы они думали не о том, как им добираться до работы, а о том, как им лечить, соответственно, больных и выполнять непосредственно свои функции. Этот вопрос на контроле, он будет решен", - подчеркнул Володин.

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Напомним, в ходе внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации, было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Киевской области.

Ранее режим чрезвычайной ситуации начал действовать в Житомирской и Черновицкой области.

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