В Киевской области нашли убитой 12-летнюю девочку, подозревают несовершеннолетнего знакомого

Девочка исчезла в ночь на 10 августа

В Киевской области правоохранители задержали несовершеннолетнего парня, который признался в причинении смерти 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, 12-летняя жительница города Яготин исчезла в ночь на 10 августа, соответствующая информация поступила к полицейским от отца ребенка. После этого были начаты масштабные поиски с привлечением кинологов, бойцов Национальной гвардии Украины и сотрудников Отдела аероподдержки управления мониторинга и аналитического обеспечения Департамента патрульной полиции НПУ.

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Как отмечается, правоохранители максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Впоследствии сотрудники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний товарищ потерпевшей. Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.

Сейчас несовершеннолетний убийца задержан, правоохранители устанавливают причины совершения тяжелого преступления. По факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, недавно в Черновцах спор и драка между мужчинами переросли в стрельбу, в результате которой один из участников конфликта погиб.