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В Киевской области ужесточили карантин

Фото с открытых источников

Ресторанам и развлекательным заведениям запретили работать после 22:00

В Киевской области ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19. Новые ограничения начали действовать с пятницы, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА. 

Как отмечается. причиной усиления ограничений стало увеличение количества больных COVID-19. В частности, в течение последних трех дней показатель динамики роста новых случаев превысил 10 процентов. 

В связи с этим были введены следующие ограничения: 

  • проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек – 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
  • время работы заведений общественного питания и заведений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Кроме этого, комиссия по вопросам ТЭБ и НЗ ввела усиления контроля за соблюдением правил карантина в общественном транспорте, в детсадах, на рынках и в заведениях общественного питания и торговли. 

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К слову, по состоянию на утро 27 июня в Украине 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2469 – в Киевской области. 

Напомним, ранее председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин предупреждал, что, если в течение трех дней показатель динамики заболеваемости коронавирусом не уменьшится, область усилит карантин. 

 

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