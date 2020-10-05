В Киевской области упал дельтаплан, есть жертвы

Мотодельтаплан Фото из открытых источников

Сейчас проводится обследование территории

В Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, происшествие произошло сегодня вечером, 5 октября, на поле возле села Перемога Барышевского района.

"В результате инцидента погибли два человека. Проводится обследование территории. На место происшествия привлечены 12 человек и 3 ед. техники, из них от ГСЧС 10 человек л\c и 2 ед. техники", - отметили в ГСЧС.

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Напомним, 11 сентября в Народичском районе Житомирской области упал дельтаплан. В результате аварии погиб мужчина летательного транспорта. По предварительной информации, пилот не справился с управлением.