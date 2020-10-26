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В Киевской области школы из "красной" зоны после каникул перейдут на дистанционное обучение

Фото из открытых источников

Учреждения дошкольного образования продолжают работать

После окончания осенних каникул школы в "красных" зонах Киевской области будут переведены на дистанционную форму работы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА

Согласно сообщению, всего в области 703 учреждений среднего образования. Однако, вернутся ли дети на обучение в других зонах карантина, будет зависеть от уровня эпидемической ситуации.

Как отмечается, учреждения дошкольного образования, которых в регионе 780, продолжают работать. Их посещает более 54 тыс. детей.

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Кроме этого, сейчас 14 детсадов из-за выявления случаев заболевания коронавирусом среди детей или работников закрыты на карантин. В частности, в Мироновской ОТГ, Барышевской ОТГ, Фурсивской ОТГ (два заведения), Узинской ОТГ, а также Згуровском, Сквирском (два заведения), Яготинском (четыре заведения), Тетиевском и Таращанском районах.

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Напомним, ранее врач Евгений Комаровский предупредил, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после старта отопительного сезона.

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