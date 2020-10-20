В Киевской области разоблачили следователя полиции на вымогательстве четырех тысяч долларов взятки
Правоохранитель требовал деньги от гражданина, которого подозревают в краже
В городе Буча Киевской области задержан следователь Бучанского отдела полиции Ирпенского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения четырех тысяч долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Согласно сообщению, следователь потребовал от гражданина, подозреваемого в совершении кражи, взятку за необращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также за эти деньги он обещал в дальнейшем направить в суд обвинительный акт с соглашением о признании виновности с согласованным наказанием, не связанным с лишением свободы.
Как отмечается, правоохранители задокументировали получение полицейским неправомерной выгоды двумя частями. При получении второго транша - 3,6 тыс. долларов США следователь задержан.
Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливаются возможные сообщники задержанного.
Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении четырех тысяч долларов взятки начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.