В Киевской области разоблачили следователя полиции на вымогательстве четырех тысяч долларов взятки

Задержание следователя-взяточника в Буче Офис генерального прокурора Украины

Правоохранитель требовал деньги от гражданина, которого подозревают в краже

В городе Буча Киевской области задержан следователь Бучанского отдела полиции Ирпенского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения четырех тысяч долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Согласно сообщению, следователь потребовал от гражданина, подозреваемого в совершении кражи, взятку за необращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также за эти деньги он обещал в дальнейшем направить в суд обвинительный акт с соглашением о признании виновности с согласованным наказанием, не связанным с лишением свободы.

Как отмечается, правоохранители задокументировали получение полицейским неправомерной выгоды двумя частями. При получении второго транша - 3,6 тыс. долларов США следователь задержан.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливаются возможные сообщники задержанного.

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Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении четырех тысяч долларов взятки начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.