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В Киевской области разоблачили махинации на более 600 млн гривен с землей в элитной Конча-Заспе

Речь идет о земельных участках общей площадью более 27 гектаров

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области, которые осуществили многомиллионные махинации с элитными земельными участками, расположенными в Конча-Заспе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, чиновники, злоупотребляя служебным положением, передали в аренду на 49 лет одной из киевских частных структур земельные участки рекреационного назначения площадью более 27 гектаров. 

По подсчетам специалистов, средняя рыночная стоимость этой земли превышает 600 млн гривен, а на почти половине из этих участков располагались базы отдыха АО "Укрпочта".

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Как отмечается, правоохранители провели ряд обысков в помещениях поселкового совета и нотариуса, который способствовал проведению сделки. В частности, была изъята документация, ставшая основанием для незаконной передачи в аренду земли.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса. Принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориальной общины. По решению суда на указанные земельные участки наложен арест и установлен запрет на их отчуждение.

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Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности разоблачили группы отечественных компаний, которые занимались незаконной реализацией программного обеспечения, разработанного российскими спецслужбами.

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