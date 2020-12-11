В Киевской области пьяный водитель и его "товарищи" напали на полицейских, а тогда пытались убежать со стрельбой

К операции было привлечено спецподразделение КОРД

В Белоцерковском районе Киевской области задержали группу злоумышленников, которые набросились на полицейских, а затем пытались скрыться и устроили стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел в поселке Терезино Белоцерковского района. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда правоохранители составляли административные материалы, на место происшествия подъехали три автомобиля товарищей правонарушителя. Они набросились на полицейского с кулаками и скрылись в неизвестном направлении.

Как отмечается, на розыск автомобилей были ориентированы все наряды полиции области. Позже одну из машин заметили работники Белоцерковского отдела полиции на автодороге Киев-Одесса. По требованию правоохранителей водитель не остановился и на большой скорости продолжил движение. В селе Озерная автомобиль заехал на подворье, пассажир вышел из машины, произвел выстрел и угрожал правоохранителям оружием.

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Чтобы задержать мужчин на территории Киевской области была введена специальная полицейская операция и привлечено спецподразделение КОРД. Сейчас троих мужчин задержали, ими оказались местные жители в возрасте от 24-х до 53-х лет. По месту жительства злоумышленников были проведены обыски и изъят ряд вещественных доказательств, в частности оружие и патроны к нему.

По факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно в Киевской области злоумышленник во время задержания бросил в сотрудников полиции гранату и открыл стрельбу.