В Киевской области поймали на взятке чиновника Государственного геммологического центра

Неправомерное вознаграждение Фото из открытых источников

Злоумышленник требовал три тысячи долларов за выдачу выписки

Правоохранители разоблачили руководителя одного из отделов геммологического центра, который, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил три тысячи долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Согласно сообщению, чиновник требовал и получил "вознаграждение" в сумме три тысячи долларов за выдачу выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней месторождений Украины.

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Как отмечается, чиновника задержали на "горячем" во время получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 1,5 тыс. долларов США.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно в Винницкой области задержали инспектора Национальной полиции после того, как он получил взятку в размере 5,5 тыс. долларов.