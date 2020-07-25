В Киевской области поймали на взятке чиновника Государственного геммологического центра
Злоумышленник требовал три тысячи долларов за выдачу выписки
Правоохранители разоблачили руководителя одного из отделов геммологического центра, который, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил три тысячи долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.
Согласно сообщению, чиновник требовал и получил "вознаграждение" в сумме три тысячи долларов за выдачу выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней месторождений Украины.
Как отмечается, чиновника задержали на "горячем" во время получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 1,5 тыс. долларов США.
По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
Напомним, недавно в Винницкой области задержали инспектора Национальной полиции после того, как он получил взятку в размере 5,5 тыс. долларов.