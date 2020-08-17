live
Новости » Киев Читати новину українською

В Киевской области ограничивают проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Фото из открытых источников

В августе православные христиане отмечают ряд больших праздников

Власть столичного региона обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА

Согласно сообщению, облгосадминистрация организовала онлайн-встречу, в которой приняли участие представители Украинской православной церкви, Православная Церковь Украины, Римско-католической церкви, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов и Украинской Церкви христиан веры евангельской.

Новости по теме: Минздрав обновил статистику по COVID-19: Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Как отмечается, в августе 2020 года традиционно православные христиане отмечают три Спаса – медовый, яблочный и хлебный (ореховый). Кроме этого, в этот период будут отмечать такие большие праздники, как Преображение Господне (19.08 – Второй спас), Успение Пресвятой Богородицы (28.08).

Поскольку эпидемиологическая ситуация в Украине каждый день усложняется, то областная власть призывает всех верующих придерживаться введенных ограничений, не подвергать опасности себя, своих близких и других членов общины.

Новости по теме: В Кабмине назвали причины всплеска коронавируса на Западной Украине

Напомним, по состоянию на утро 17 августа в Украине лабораторно подтверждено 92 820 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 1 464 новых случая, 342 пациента выздоровели, а 21 человек умер.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Усиление карантина в Киеве, окончательные результаты выборов в Беларуси и новый антирекорд COVID - 19 в Украине: главное за 14 августа Усиление контроля за карантином, новые заявления Кравчука по Донбассу и протесты в Беларуси: Главное за 10 августа Препараты и протокол лечения COVID-19: Как в Украине борются с пандемией коронавируса Деньги от ЕС, вспышка заболеваемости COVID-19 и новое звание для Кадырова: Актуальное на утро 24 июля
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Эпоха бедности: как выживают украинские пенсионеры? Давление на свободу слова | Ток-шоу
Взрыв на Позняках: кто получил квартиры? Проверили условия хранения селитры | Новости | 14.08.20
Есть угроза, что игорный бизнес подпадет под контроль либо зарубежных владельцев, либо местных олигархов, - Кацман
Год власти. Атака на свободу слова. Большая приватизация | Ток-шоу
Из шоу-бизнеса в политику. Выборы без Донбасса. Притеснения свободы слова | Ток-шоу