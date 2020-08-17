В Киевской области ограничивают проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения ситуации с COVID-19

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В августе православные христиане отмечают ряд больших праздников

Власть столичного региона обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Согласно сообщению, облгосадминистрация организовала онлайн-встречу, в которой приняли участие представители Украинской православной церкви, Православная Церковь Украины, Римско-католической церкви, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов и Украинской Церкви христиан веры евангельской.

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Как отмечается, в августе 2020 года традиционно православные христиане отмечают три Спаса – медовый, яблочный и хлебный (ореховый). Кроме этого, в этот период будут отмечать такие большие праздники, как Преображение Господне (19.08 – Второй спас), Успение Пресвятой Богородицы (28.08).

Поскольку эпидемиологическая ситуация в Украине каждый день усложняется, то областная власть призывает всех верующих придерживаться введенных ограничений, не подвергать опасности себя, своих близких и других членов общины.

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Напомним, по состоянию на утро 17 августа в Украине лабораторно подтверждено 92 820 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 1 464 новых случая, 342 пациента выздоровели, а 21 человек умер.