В Киевской области мужчина открыл огонь по людям, есть пострадавший

У стрелка изъяли коллекцию разнообразного оружия Нацполиция

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями

В пятницу, 26 июня, в городе Вишневое Киевской области произошла стрельба, в результате чего одного из мужчин госпитализировали с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, один из компании мужчин беспричинно совершил несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. После чего нападавший скрылся с оружием с места происшествия.

В результате этого один из мужчин получил огнестрельное ранение ноги и грудной клетки. Его госпитализировали в больницу.

Впоследствии полиция установила личность стрелка и устроила засаду. Через некоторое время хулигана задержали, а в его доме обнаружили коллекцию разнообразного оружия. В частности, во время обысков было изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого, предположительно, он стрелял в прохожего. Все оружие направили на экспертизу.

У стрелка изъяли коллекцию разнообразного оружия Нацполиция

Кроме этого, по факту стрельбы было возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме: Во Львове мужчина расстрелял сына и пустил себе пулю в голову

Напомним, недавно в Одессе двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу возле детского центра, после чего пытались убежать.