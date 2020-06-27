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В Киевской области мужчина открыл огонь по людям, есть пострадавший

У стрелка изъяли коллекцию разнообразного оружия Нацполиция

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями

В пятницу, 26 июня, в городе Вишневое Киевской области произошла стрельба, в результате чего одного из мужчин госпитализировали с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Как отмечается, один из компании мужчин беспричинно совершил несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. После чего нападавший скрылся с оружием с места происшествия.

В результате этого один из мужчин получил огнестрельное ранение ноги и грудной клетки. Его госпитализировали в больницу. 

Впоследствии полиция установила личность стрелка и устроила засаду. Через некоторое время хулигана задержали, а в его доме обнаружили коллекцию разнообразного оружия. В частности, во время обысков было изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого, предположительно, он стрелял в прохожего. Все оружие направили на экспертизу. 

У стрелка изъяли коллекцию разнообразного оружия Нацполиция

Кроме этого, по факту стрельбы было возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, недавно в Одессе двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу возле детского центра, после чего пытались убежать.

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