В Киевской области могут ужесточить карантинные ограничения, - ОГА

В регионе превышен показатель динамики заболеваемости

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В случае, если в течение трех дней показатель динамики заболеваемости на коронавирус не уменьшится, Киевская область будет усиливать карантинные ограничения. Об этом заявил на брифинге председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщают Украинские Новости.

"Показатель динамики заболеваемости составляет 23,23%, именно этот показатель вызывает беспокойство, если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение (усиление карантинных ограничений)", - сказал Володин.

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Кроме этого, глава ОГА отметил, что критерий заполненности коек в больницах, которые принимают больных на коронавирус, в Киевской области составляет 22,3% при норме не больше 50%, а показатель охвата тестирования - 41,98 при установленной норме не менее 24 на 100 тыс. населения.

Относительно показателя доли положительных результатов теста методом полимеразной цепной реакции, то на Киевской области он составляет 5,88%, при установленной норме Минздрава не более 11%.

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Напомним, ранее в Минздраве заявили, что по состоянию на 24 июня столица и еще 13 областей Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабление карантинных ограничений.