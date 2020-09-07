В Киевской области 14 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Год математического образования в школах Фото из открытых источников

Учреждения среднего образования полностью или частично были переведены на дистанционное обучение

В Киевской области 14 учреждений среднего образования полностью или частично были переведены на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом среди учеников и учителей. Всего на дистанционном обучении находятся более 1,5 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Согласно сообщению, полностью на дистанционное обучение перешли Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская СООШ и Ирпенская СООШ №15.

"Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, на сегодня установлен карантин", - отметили в ОГА.

Кроме того, еще три класса учатся дистанционно в Песковском УВО, Бучанской СООШ №5 и Богуславское УВО "ООШ I-III ст 3 - гимназия".

Также на самоизоляции находится ряд детей, учителей и других работников сферы образования, у которых есть подтвержденное заболевание коронавирусом и которые не контактировали с одноклассниками и коллегами.

Напомним, в Запорожье из-за подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 у учителей, учеников и воспитанников детских садов на карантин вынужденно закрыли ряд учебных заведений.