В киевском метро появился тестовый вагон с вертикальными перилами

Экспериментальный вагон в киевском метро Фото из открытых источников

Вагон в тестовом режиме будет возить пассажиров несколько месяцев

В Киевском метро на зеленой линии в тестовом режиме начал курсировать вагон с вертикальными перилами. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.

Отмечается, что экспериментальные поручни были установлены для удобства пассажиров на двух средних дверях. На двух других дверях конструкция не монтировалась для комфортной возможности захода в вагон маломобильных пассажиров на тележках.

В пресс-службе подчеркнули, что поскольку вагон выпускается без таких перил, то согласование установки требовало довольно долгого времени.

"Следующие несколько месяцев вагон будет курсировать в режиме тестирования. После чего будет приниматься решение о переоснащении других вагонов подземки. Дополнительные поручни есть во многих модификациях зарубежных метрополитенов", - говорится в сообщении.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в следующем году в столице планируют открыть две новые станции метро на Виноградарь. По словам городского головы, представители "Киевметростроя" в полном объеме получают финансирование от города.