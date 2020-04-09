Кличко: В Киеве за сутки зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом, из них 26 — в Киево-Печерской Лавре

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

За прошедшие сутки было госпитализировано 6 человек

За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировали 41 случай заболевания COVID-19. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает "Украинская правда".

"Новости у меня сегодня, к сожалению, неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян заболевших коронавирусом, увеличилось почти втрое по сравнению с предыдущими днями – 41 человек! Из них двое медиков. За сутки в столице еще один случай – летальный.

Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, 26 – в Киево-Печерской лавре", - отметил он.

По словам мэра, среди тех, кто заболел за прошедшие сутки: 11 женщин (в возрасте от 26 до 71 года и 6-месячная девочка) и 29 мужчин (в возрасте от 36 до 70 лет). Отмечается, что за минувшие сутки было госпитализировано 6 человек.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал, что от начала пандемии COVID-19, в Киеве заболели 14 врачей и медсестер.