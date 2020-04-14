В Киево-Печерской лавре ежедневно будут проводить усиленную дезинфекцию, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

За минувшие сутки число инфицированных COVID-19 киевлян увеличилось на 56 человек, из которых 5 - медики

Усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской лавры будут делать ежедневно. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вчера мы усилили карантинные меры в лавре. На территории лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Также полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению. Вчера мы направили медицинские бригады в лавру. Медобследование там прошли 230 служителей лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации. На сегодня запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии. Также сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской лавры. Ее будут делать ежедневно. Как и медосмотр всех, кто живет на территории лавры", - сказал Кличко.

Также столичный глава отметил, что за минувшие сутки число инфицированных COVID-19 киевлян увеличилось на 56 человек, из которых 5 - медики.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков. За прошлые сутки, в столице, увы, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19... Отмечу, из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, еще 2 – в Киево-Печерской лавре. А также летальный случай, о котором я сказал, – это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован ранее оттуда. Мужчине было 42 года", - добавил Кличко.

Напомним, накануне Виталий Кличко заявил, что после того, как в Киево-Печерской лавре подтвердили более 90 случаев заражения коронавирусом, было принято решение о закрытии храма.