В Киеве злоумышленники пытались украсть крышу с "Замка Ричарда" на Андреевском спуске

Замок Ричарда Фото из открытых источников

Их ждут исправительные работы

В районе улицы Боричев Ток в Киеве полиция задержала двух вандалов, которые нанесли ущерб "Замку Ричарда" на Андреевском спуске. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

"Молодые люди хотели "заработать" денег - обдирая медные листы с крыши здания. Стащить не успели, их поймали по горячим следам. Вероятно, что это те же "деятели", которые несколько месяцев назад подобным образом обезобразили ограду Андреевской церкви.

Сейчас полиция ждет владельцев "Замка Ричарда" или их представителей, ведь здание находится в частной собственности. Чтобы зафиксировать претензии потерпевшей стороны", - написал Кличко.

Также мэр столицы обещает "обеспечить" злоумышленникам общественные работы на благо города.

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Напомним, 20-летний вандал, который в конце января повредил LED-подсветку на Аллее художников, привлечен к общественным работам на пользу города сроком на три недели.