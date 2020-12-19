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В Киеве зажгли главную елку Украины

Главная елка Украины ZIK.UA

Елку торжественно открыли в 19:34

В Киеве сегодня, 19 декабря, зажгли главную новогоднюю елку страны. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Отметим, что огни на елке зажгли в 19:34. Церемонию открытия главной елки вел ведущий телеканала ZIK Владимир Андриевский, а засияло дерево после слов Святого Николая и городского главы Киева Виталия Кличко.

Как известно, в этом году главная елка обошлась почти в 3 млн гривен (без украшений и монтажа). Оплату части этой суммы возложили на спонсоров и меценатов. Возле елки установлен гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Вместо концертов на Софийской площади на эти праздники звучит фоновая музыка, а глинтвейн и еду продают из киосков навынос.

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Напомним, недавно главная новогодняя елка страны на Софийской площади сменила главное украшение. После скандала со шляпой на праздничное дерево установили традиционную звезду.

Ранее сообщалось, что в Киеве создали пешеходный маршрут по главным новогодним локациям города, что позволит не создавать скопления людей. Его длина в обе стороны составляет почти 8 км, а состоит он из 7 локаций.

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