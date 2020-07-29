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В Киеве "заминировали" станцию метро

Фото из открытых источников

Станцию закрыли на вход и выход

В Киеве неизвестный анонимно сообщил о минировании станции метро "Вокзальная". Сейчас правоохранители проверяют территорию станции на присутствие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

На время проведения проверки станция метро "Вокзальная" будет закрыта на вход и выход.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в очередной раз "заминировали" одну из главных станций метро "Майдан Независимости".

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