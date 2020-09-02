В Киеве "заминировали" офис "Слуги народа"

БЦ Парковый Фото из открытых источников

Правоохранители ничего не обнаружили и депутаты уже вернулись к работе

В Киеве неизвестные сообщили в полицию о "минирование" офиса "Слуги народа". Об этом рассказал народный депутат Александр Качура в Telegram.

"БЦ "Парковый" где находиться офис "Слуги Народа" заминировали. Надеюсь шутники", - написал Качура.

Позднее нардеп дополнил, что правоохранители ничего не обнаружили и депутаты уже вернулись к работе.

"Шутники". Ничего не нашли. Сейчас в партийном офисе проходит конференция по судебной реформе. Уже вернулись к работе", - отметил Качура.

В то же время Укринформ сообщает, что в БЦ "Парковый" пожар. В частности, во время выступления председателя комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрея Костина стало известно об обнаружении возгорания в помещении.

"Хочу сделать объявление для наших европейских коллег. Только что поступило сообщение о пожарной опасности. К сожалению, мы вынуждены как минимум на несколько минут покинуть помещение", - сказал Костин.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева "заминировали" гимназию №32, в результате чего правоохранители эвакуировали 100 человек.