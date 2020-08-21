В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

Движение поездов происходит по обычному графику

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве Фото из открытых источников

В Киеве поступило сообщение о якобы заминировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Фейсбук.

Отмечается, что из-за сообщения работу вокзала временно ограничили. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, а объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В то же время, поезда курсируют по графику. Сообщается, что посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, недавно в Киеве задержали иностранца, который угрожал "взорвать" посольства США и Турции. Проведя проверку указанных сообщений, правоохранители установили, что взрывчатых материалов и устройств в помещениях нет, а сообщение о минировании является ложным.

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В конце июля в столице неизвестный анонимно сообщил о минировании станции метро "Вокзальная". Правоохранители сразу начали проверять территорию станции на присутствие взрывоопасных предметов, однако информация о минировании метро не подтвердилась.