В Киеве "заминировали" центральную станцию метро "Крещатик"

Станция метро " Крещатик" Фото из открытых источников

Поступил анонимный звонок о минировании

В Киевском метрополитене закрыли пересадку и станцию "Крещатик", поскольку поступила информация о минировании. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Внимание! Станция "Крещатик" + пересадка закрыта для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Киевском метрополитене, об открытии станции будет сообщено после завершения проверки.

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Напомним, из-за проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы перекрыли дорожное движение на некоторых улицах.

Также в КГГА предупредили, что на День Независимости в Киеве изменится график движения общественного транспорта.