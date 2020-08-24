В Киеве "заминировали" центральную станцию метро "Крещатик"
Поступил анонимный звонок о минировании
В Киевском метрополитене закрыли пересадку и станцию "Крещатик", поскольку поступила информация о минировании. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
"Внимание! Станция "Крещатик" + пересадка закрыта для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
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Как отметили в Киевском метрополитене, об открытии станции будет сообщено после завершения проверки.
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Напомним, из-за проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы перекрыли дорожное движение на некоторых улицах.
Также в КГГА предупредили, что на День Независимости в Киеве изменится график движения общественного транспорта.