В Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где принимают больных COVID-19

Информация о заминировании не подтвердилась

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Накануне вечером в полицию поступило сообщение о взрывчатке в одном из корпусов Александровской больницы, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, в корпусе, о заминировании которого указал неизвестный, расположено кардиологическое отделение. Больных на время проверки перевели в другой корпус.

Как отмечается, информация о заминировании медицинского учреждения не подтвердилась. Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. На момент обследования заведения было эвакуировано более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Напомним, недавно городской председатель Киева Виталий Кличко проинспектировал Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19.