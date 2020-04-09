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В Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где принимают больных COVID-19

Информация о заминировании не подтвердилась

Фото из открытых источников

Накануне вечером  в полицию поступило сообщение о взрывчатке в одном из корпусов Александровской больницы, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева. 

Согласно сообщению, в корпусе, о заминировании которого указал неизвестный, расположено кардиологическое отделение. Больных на время проверки перевели в другой корпус. 

Как отмечается, информация о заминировании медицинского учреждения не подтвердилась. Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. На момент обследования заведения было эвакуировано более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Напомним, недавно городской председатель Киева Виталий Кличко проинспектировал Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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