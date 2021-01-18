В Киеве загорелся трехэтажный дом
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет
В Дарницком районе столицы загорелся 3-этажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"В 16:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Центральной, 11, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.
Сейчас спасатели продолжают бороться с пламенем. На месте работают 11 единиц техники и 37 человек личного состава.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, недавно в Кривом Роге в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека.