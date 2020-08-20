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В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожаров вблизи столицы

Появление пожаров связывают с жарой и сжиганием сухой травы

Фото из открытых источников

В Киеве в воздухе повысилось содержание продуктов горения из-за пожаров в экосистемах вокруг города. Об этом сообщила прессслужба КГГА.

Отмечается, что с 19 августа специалисты зафиксировали:

  • превышение допустимой концентрации диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;
  • диоксида азота - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки;
  • формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

По словам главы управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Савченко, накопление вредных примесей в воздухе происходит из-за пожаров в экосистемах вокруг столицы. Огонь вспыхивает в связи с высокой температурой, слабым ветром и началом сжигания сухой травы населением.

В частности, за последние сутки, 19 августа, в Киеве зафиксировано 5 очагов пожаров травяного настила. Кроме того, в Киевской области за то же время ликвидировали 42 таких же пожара, а также 3 очага горения торфа.

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Ранее сообщалось, что в Украине с начала 2020 года почти тысяча человек погибла во время пожаров, большинство из которых произошло в жилом секторе. Еще 827 человек пострадали в результате огня. В то же время, 1008 человек пожарным удалось спасти.

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