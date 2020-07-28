В Киеве зафиксировали повышение уровня загрязненности атмосферного воздуха

Киев. Майдан Независимости Фото из открытых источников

В ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать распространению вредных примесей в воздухе

В Киеве зафиксировали повышение уровня загрязненности воздуха по результатам наблюдений на стационарных постах с 21 по 27 июля. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"В течение прошедшей недели уровень загрязнения воздуха города несколько повышался до субботы 25 июля, а после прохождения атмосферного фронта, выпадения осадков и некоторого снижения температуры воздуха загрязнение снизилось", - говорится в сообщении.

Всего с 21 по 27 июля было отобрано 1614 проб атмосферного воздуха, по результатам проверки которых было зафиксировано повышение:

взвешенных веществ (пыли) – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Каунаській;

диоксида серы – в 1,5-1,6 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Победы, улицах Александра Довженко и Инженера Бородина; в 1,1-1,4 раза – еще на пяти постах города;

оксида углерода – в 1,2 раза на проспекте Победы;

диоксида азота – в 5,4-7,6 раза на площади Победы, улицах Скляренко, Каунасской, проспекте Победы; в 4,0-4,9 раза – на Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте, улице Инженера Бородина, бульваре Леси Украинки; в 2,5-3,5 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось;

формальдегида – в 2,4-3,0 раза – на ул. Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Победы и Оболонском, бульваре Гавела Вацлава; в 1,4-2,2 раза – на всех других постах города, за исключением проспекта Науки, 37.

По прогнозам Укргидрометцентра в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

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