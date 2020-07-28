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В Киеве зафиксировали повышение уровня загрязненности атмосферного воздуха

Киев. Майдан Независимости Фото из открытых источников

В ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать распространению вредных примесей в воздухе

В Киеве зафиксировали повышение уровня загрязненности воздуха по результатам наблюдений на стационарных постах с 21 по 27 июля. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"В течение прошедшей недели уровень загрязнения воздуха города несколько повышался до субботы 25 июля, а после прохождения атмосферного фронта, выпадения осадков и некоторого снижения температуры воздуха загрязнение снизилось", - говорится в сообщении.

Всего с 21 по 27 июля было отобрано 1614 проб атмосферного воздуха, по результатам проверки которых было зафиксировано повышение: 

  • взвешенных веществ (пыли) – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Каунаській;
  • диоксида серы – в 1,5-1,6 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Победы,  улицах Александра Довженко  и  Инженера Бородина;  в 1,1-1,4 раза – еще на пяти постах города;
  • оксида углерода – в 1,2 раза на проспекте Победы;
  • диоксида азота – в 5,4-7,6 раза на площади Победы, улицах Скляренко, Каунасской, проспекте Победы; в 4,0-4,9 раза – на Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте, улице Инженера Бородина, бульваре Леси Украинки; в 2,5-3,5 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось;
  • формальдегида – в 2,4-3,0 раза – на ул. Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Победы и Оболонском, бульваре  Гавела Вацлава; в 1,4-2,2 раза – на всех других постах города, за исключением проспекта Науки, 37.

По прогнозам Укргидрометцентра в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 

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Напомним, исследование Гарвардского университета показало, что высокий уровень загрязнения воздуха может повысить риск смерти от COVID-19

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