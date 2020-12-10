В Киеве задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол за участие и организацию террористической деятельности

Задержание россиянина, которого разыскивал Интерпол Национальная полиция Украины

Мужчина находился в международном розыске с 2018 года

Накануне столичные правоохранители задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске за участие и организацию террористической деятельности на территории другого государства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, 33-летний гражданин находился в международном розыске с 2018 года, о чем свидетельствовали данные учетов Интерпола.

Как отмечается, мужчину разыскивали за участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории одной из стран Ближнего Востока.

Известно, что он в апреле 2014 года прошел подготовку в специальном военном тренировочном лагере незаконного вооруженного формирования. Чтобы избежать наказания, иностранец скрывался в Киеве.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции злоумышленника.

Напомним, недавно правоохранители на границе с Россией задержали экс-начальника одного из территориальных подразделений МВД Львовской области, который с 2013 года находился в розыске Интерпола за взяточничество.