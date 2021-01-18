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В Киеве задержали правоохранителя, который требовал взятку за закрытие дела

Злоумышленника задержали при получении взятки

Столичные правоохранители задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины на вымогательстве взятки в размере 10 тыс. долларов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Полицейский требовал у гражданина 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды за неуведомление следователем о подозрении в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения (ст. 122 УК Украины) и закрытия уголовного производства", - говорится в сообщении.

В то же время правоохранитель за эти средства пообещал вернуть гражданину автомобиль, который был эвакуирован без законных на то оснований.

Злоумышленника задержали во время получения взятки. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Напомним, ранее в Киеве первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины поймали на взятке.

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