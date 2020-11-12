Задержан полковник ВСУ за вымогательство "отката" в 400 тыс. гривен, - Офис генпрокурора

Задержание полковника ВСУ на взятке в Киеве Офис генерального прокурора

Мужчину задержали при получении части взятки в собственном служебном кабинете

В столице задержали начальника отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных Сил Украины за вымогательство взятки в 400 тысяч гривен за содействие в возможности принять участие в тендере. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности взятку за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что дало бы предприятию возможность принять участие в государственной закупке, ожидаемая стоимость которой 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время получения части взятки в размере 100 тыс. грн в собственном служебном кабинете.

Продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее в международном аэропорту "Борисполь" уличили схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста. По предварительным данным, с одного рейса злоумышленники зарабатывали от 2 до 4 тысяч долларов.