Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на Балуха

Подробности операции должны сообщить в ближайшее время

Владимир Балух Facebook Alexandr Senko

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

По словам министра, подробности операции должны быть обнародованы в ближайший час в заявлении полиции и прокуратуры.

Напомним, в ночь на вторник 8 сентября неизвестные напали и нанесли телесные повреждения бывшему политическому узнику Владимиру Балуху.

Впоследствии правоохранителям удалось найти личные вещи потерпевшего и установить место, где он находился накануне, а также лиц, с которыми он общался.

Также на контроль ход расследования нападения и причинения телесных повреждений бывшему политзаключенному Владимиру Балуху взяла столичная прокуратура.

Накануне появилась информация о том, что Владимир Балух подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже бывший политзаключенный и журналист Роман Сущенко заявил, что следствие по делу избиения Владимира Балуха рассматривает четыре основные версии события: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.