Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на Балуха
Подробности операции должны сообщить в ближайшее время
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.
По словам министра, подробности операции должны быть обнародованы в ближайший час в заявлении полиции и прокуратуры.
Напомним, в ночь на вторник 8 сентября неизвестные напали и нанесли телесные повреждения бывшему политическому узнику Владимиру Балуху.
Впоследствии правоохранителям удалось найти личные вещи потерпевшего и установить место, где он находился накануне, а также лиц, с которыми он общался.
Также на контроль ход расследования нападения и причинения телесных повреждений бывшему политзаключенному Владимиру Балуху взяла столичная прокуратура.
Накануне появилась информация о том, что Владимир Балух подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Позже бывший политзаключенный и журналист Роман Сущенко заявил, что следствие по делу избиения Владимира Балуха рассматривает четыре основные версии события: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.