В Киеве задержали начальника лесхоза, который заставлял подчиненного уплатить ему 70 тыс. гривен

Задержание начальника лесхоза в Киеве Офис генерального прокурора

Фигуранта задержали при получении второго транша - 60 тыс. грн

Столичные правоохранители задержали начальника управления лесного и охотничьего хозяйства, который заставлял подчиненного уплатить ему 70 тыс. гривен за нелегальную продажу древесины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Чиновник требовал от лесничего передать ему 70 тыс. грн от продажи сельхозпродукции и в дальнейшем ежемесячно предоставлять по 15 тыс. грн от реализации за наличные средства древесины, спиленной на территории подчиненного лесничества без внесения в реестр. В случае отказа начальник угрожал уволить лесничего", - говорится в сообщении.

В частности, фигуранта задержали во время получения второго транша – 60 тыс. грн. Во время обыска в его кабинете обнаружили часть денежных средств, переданных ему ранее.

Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Новости по теме: В Киеве на взятке размером 70 тыс. долларов поймали чиновника ГСЧС

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала на взятке в 37 тысяч долларов начальника управления ГФС в Тернопольской области.