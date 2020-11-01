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В Киеве задержали "минера" моста Патона

Иллюстративное фото

 Нацполиция

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который утром заявил о "заминировании" нескольких объектов, в частности, моста Патона. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что сегодня утром, 1 ноября, в столичную полицию поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, среди которых был и мост Патона. Взрывотехники, выезжавшие на места, не нашли никаких опасных предметов.

Как установили правоохранители, злоумышленником оказался уроженец Черниговской области 1993 года рождения. Мужчина не смог объяснить свои действия правоохранителям, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что в полиции открыли уголовное производство по статье "Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.  Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления.

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Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный заявил о минировании моста Патона. Из-за этого правоохранители ограничивали движение по мосту в обоих направлениях.

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