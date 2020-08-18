В Киеве задержали иностранца, угрожавшего "взорвать" два посольства

Посольство США в Украине Фото из открытых источников

Речь идет о посольствах США и Турции

В столице правоохранители задержали гражданина Армении, которого подозревают в заминировании посольств Соединенных Штатов и Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Согласно сообщению, 46-летний иностранец 1 августа с собственного мобильного телефона осуществил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил сообщения о минировании зданий двух посольств.

Проведя проверку указанных сообщений, правоохранители установили, что взрывчатых материалов и устройств в помещениях нет, а сообщение о минировании является ложным.

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Как отмечается, впоследствии правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное иностранцу грозит до 6 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в селе Мрин Носовского района Черниговской области полиция обезвредила подозрительные предметы на автобусной остановке, которыми оказались упакованные в жестяные коробки будильники.