В Киеве задержали иностранца, угрожавшего "взорвать" два посольства
Речь идет о посольствах США и Турции
В столице правоохранители задержали гражданина Армении, которого подозревают в заминировании посольств Соединенных Штатов и Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Согласно сообщению, 46-летний иностранец 1 августа с собственного мобильного телефона осуществил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил сообщения о минировании зданий двух посольств.
Проведя проверку указанных сообщений, правоохранители установили, что взрывчатых материалов и устройств в помещениях нет, а сообщение о минировании является ложным.
Как отмечается, впоследствии правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное иностранцу грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в селе Мрин Носовского района Черниговской области полиция обезвредила подозрительные предметы на автобусной остановке, которыми оказались упакованные в жестяные коробки будильники.