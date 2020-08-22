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В Киеве за сутки от COVID-19 умерли семь больных, это впервые за все время эпидемии

Фото из открытых источников

Всего от осложнений коронавируса умерли уже 165 киевлян

За минувшую минувшую, 21 августа, в столице выявили 179 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, а семь больных умерли. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко.  

"Коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 179 жителей Киева. Среди них 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерли 7 больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян", - рассказал мэр.

Он уточнил, что заболели 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет, 5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет. В частности, заболели и шесть медиков. 

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Как отмечается, по состоянию на 22 августа столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки в больницы попали 24 пациента, остальные находятся на самоизоляции.

Кроме этого, известно, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 35, в Дарницком – 27 и в Днепровском районе – 25 случаев.

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Напомним, по состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине коронавирусную болезнь подтвердили в 102 971 человека, за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд - 2328 новых случаев.

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