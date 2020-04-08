В Киеве за сутки медики скорой помощи выезжали на 1100 вызовов, – Виталий Кличко

Мэр заверил, что в столице хватает врачей

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные медики скорой помощи выезжают на 1100 вызовов в сутки. Об этом он рассказал во время пресс-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"Хочу вас успокоить – все больницы, все поликлиники столицы работают в штатном режиме и получают финансирование, лекарства, все необходимое, чтобы предоставлять услуги киевлянам. Отдельно отмечу: городу сейчас хватает врачей, в том числе инфекционистов, их сейчас в городе 270", - сказал Кличко.

Также мэр заверил, что также хватает врачей скорой помощи, их в столице более 2 тысяч.

"Хочу сообщить, что почти 1100 раз за сутки врачи скорой выезжают на вызовы, из них с подозрением на коронавирус в среднем – около 60 вызовов", - отметил Кличко.

Напомним, Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретится с представителями всех конфессий и будет подчеркивать на соблюдении карантинных ограничений церквами для уменьшения случаев заболевания COVID-19 и предупреждения вспышки заболеваемости после Пасхи.