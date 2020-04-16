В Киеве за сутки коронавирусом заболели более 30 человек, 1 человек умер, - Кличко

Виталий Кличко

За сутки заражения подтвердили у 11 женщин, 20 мужчин и у 2-летней девочки

За минувшие сутки, 15 апреля, в Киеве подтвердили заболевание коронавирус COVID-19 у 33 человек, 1 случай летальный. Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

По словам мэра Киева, всего в городе подтвердили 644 случая заболевания коронавирусом, 12 человек скончались, еще 12 пациентов выздоровели.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 32 человека. За сутки, что прошли, в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных заболеваний", - сообщил Кличко.

Он добавил, что новые случаи COVID-19 были подтверждены у 11 женщин, 20 мужчин и у 2-летней девочки.

В больницу госпитализированы трое пациентов, остальные проходят лечение на самоизоляции под контролем врачей.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровел.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в зависимости от того, как будет меняться количество больных коронавирусом в столице после Пасхальных праздников, карантин могут усилить или постепенно ослаблять.